Spot "Liguria da baciare": come rivedere tutti i baci del casting

Tante coppie si sono presentate al casting dello spot #Liguriadabaciare andato in onda durante il Festival di Sanremo e girato da Fausto Brizzi. Ma ovviamente solo alcune sono state selezionate per i video finali.

Sul sito ufficiale La Mia Liguria sono stati pubblicate le immagini di tutti coloro che si sono messi alla prova per il bacio più romantico davanti alle telecamere: ecco il link alla gallery.

Nel frattempo, in prossimità di San Valentino, c'è il contest a cui è possibile partecipare: i messaggi più belli sui baci in Liguria verranno proiettati sul maxischermo del palazzo della Regione il 14 febbraio.

Non solo, perché per l'intera giornata di San Valentino una cornice de #Liguriadabaciare sarà posizionata in piazza De Ferrari e le coppie che vorranno, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, potranno raggiungerla passando su un blue carpet: qui un fotografo scatterà un ricordo e la foto sarà poi inviata tramite e-mail a tutti i partecipanti. Anche in giro per la Liguria saranno posizionate cornici a tema per scattare un selfie d'amore.