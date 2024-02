VIDEO | La cartolina della Liguria andata in onda a Sanremo: trionfa l'amore

La prima 'cartolina' della Liguria andata in onda nella serata inaugurale del Festival di Sanremo. Sono due e verranno trasmesse in maniera alternata durante la kermesse, fino a sabato 10 febbraio.

La messa in onda della cartolina, ideata e diretta dal regista Fausto Brizzi, segna l’avvio della campagna Liguria 2024, che culminerà con l’inaugurazione della restaurata via dell’Amore, il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo. Centrale nel percorso di avvicinamento a questo evento, che avverrà questa estate, il tema del bacio come simbolo di amore, di libertà, di accoglienza. Questa scelta interessa tutta la 'cartolina', che verrà trasmessa durante le serate del Festival in due versioni.

Un elemento fondamentale della campagna sarà la partecipazione dei liguri: gli interpreti della stessa cartolina, infatti, sono stati scelti come esito di un casting realizzato a Genova in piazza de Ferrari il 20 gennaio scorso. In ogni 'cartolina' si susseguono una decina di scene di baci, ambientate in alcuni dei luoghi più affascinanti e iconici della Liguria, da Boccadasse a Camogli, da Portovenere a Nervi, da Cervo ad Alassio, per concludersi alle Cinque Terre.

La campagna “Liguria da baciare”, dopo il Festival di Sanremo, approderà sulle reti televisive nazionali. Particolarità della campagna, inoltre, sarà quella di chiedere alle persone di ‘proseguire’ in autonomia la 'cartolina', realizzando e inviando foto dei loro baci in questi luoghi taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare.

