I baci dei genovesi per lo spot della Liguria al Festival di Sanremo, il casting

I baci delle coppie genovesi per lo spot del Festival di Sanremo diretto da Fausto Brizzi che andrà in onda nelle cinque serate della kermesse. Sabato 20 gennaio 2024 è andato in scena nella sala trasparenza della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, un casting aperto a chiunque avesse voglia di partecipare. Anche il presidente Giovanni Toti è intervenuto e ha commentato: "Regione Liguria fa della bellezza e dell'amore, attraverso il simbolo del bacio, i suoi testimonial sul palco del Festival di Sanremo. Ma il bacio sarà anche il filo conduttore della campagna di promozione del nostro territorio per il 2024. Grazie all'esperienza di un grande regista come Brizzi, milioni di italiani ammireranno luoghi straordinari, a partire da quella Via dell'Amore che questa estate, con un investimento di oltre 20 milioni, restituiremo ai cittadini dopo anni di incuria".

"I turisti sono l'asse portante di una crescita economica che vede protagonista la nostra Liguria - ha detto ancora Toti -. Il report The European House - Ambrosetti la colloca infatti tra le prime regioni d'Italia per occupazione e turismo, crescita pro capite, crescita del Pil e calo dei neet. In questi anni la Liguria ha dimostrato di aver completato nel migliore dei modi una transizione di modello economico che l'ha portata a diventare una regione a economia mista: turismo, crociere, logistica, innovazione, start-up, senza tralasciare i capisaldi dell'industria nazionale come Ansaldo Energia. Tutto questo arriverà al Festival di Sanremo attraverso le nostre 'cartoline' e credo che sia un ottimo augurio per l'estate, pronta a stupire con grandi eventi nel segno dell'amore".

"L'amore trionfa in Liguria - ha affermato invece il regista Fausto Brizzi -. Per lo spot di Sanremo vogliamo immortalare tantissimi baci con lo sfondo delle località più belle della regione, che ho selezionato negli ultimi giorni. L'idea di questo tema, diverso da quelli più ironici degli anni precedenti, nasce dalla volontà di celebrare la prossima riapertura della Via dell'Amore. Io l'ho trovato proprio in Liguria, l'amore, e il Festival è anche una delle mie passioni. Posso pertanto anticipare che proprio Sanremo sarà una delle location dello spot di quest'anno".