Nuovo Dm in centro: fissata l'inaugurazione, speciali offerte e sconti

Giovedì 20 luglio 2023 Dm inaugura il settimo punto vendita a Genova. Il nuovo store si troverà a pochi passi dall’Acquario, in uno dei quartieri storici e di maggiore interesse turistico e si svilupperà su una superficie di vendita di 261,39 mq. I nuovi collaboratori saranno 8.

Alla cerimonia del taglio del nastro in via di Sottoripa 73 r, prevista per le 11,30, parteciperà l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine, Paola Bordilli che inaugurerà il punto vendita, dove i clienti potranno recarsi tutti i giorni dalle ore 8 alle 19,30.

L’edificio dove sorgerà il nuovo punto vendita, garantirà l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, con un'illuminazione 100% a led oltre l’uso di modelli di condizionatori con la massima efficienza energetica. Il nuovo layout può contare su scaffali ad altezza persona e un sistema che facilita l’esperienza di acquisto per gli ipoudenti.

Il negozio si sviluppa su due piani, è totalmente realizzato in vetro così da lasciare intravedere, anche dall’ esterno, le oltre 14 mila referenze, più di 600 marche, di cui 26 sviluppate in house (come Balea, dmBio, alverde, babylove, Mivolis) dedicate al benessere della persona, al bio food, all’infanzia, alla cura della casa e degli animali.

In occasione della nuova apertura a Genova, Dm proporrà speciali offerte dal 20 al 23 luglio; i clienti potranno usufruire di uno sconto del 15% sull’intero assortimento, inoltre fino a esaurimento scorte riceveranno in omaggio una eco shopper Dm a fronte di qualsiasi acquisto, un telo mare con una spesa minima di 50 euro e due prodotti make-up Catrice Cosmetics ed Essence a fronte di una spesa minima di 15 euro.