Vaccini covid, bus gratis per gli over 80 diretti alle sedi: obiettivo 20.000 dosi a settimana

Da lunedì mattina nei centri vaccinali genovesi si accelera per raggiungere il traguardo finale: tutti gli over 80 vaccinati entro fine maggio

La Liguria accelera sui vaccini, e si prepara questa settimana a somministrare 19-20mila dosi agli over 80 che le hanno prenotate sul portale di Liguria Digitale e tramite gli altri canali di prenotazione.

Per facilitare la fascia di popolazione più fragile, a partire da lunedì mattina gli anziani attesi nelle sedi vaccinali potranno prendere l’autobus gratis, senza pagare il biglietto di andata e ritorno, un’iniziativa presa dal sindaco Marco Bucci e da Amt per il periodo in cui la campagna vaccinale entra nel vivo che si unisce alla gratuità dei mezzi che servono l’area della Città Metropolitana.

L’obiettivo resta terminare tutte le vaccinazioni degli over 80 entro maggio, facendo fronte all’incognita numero di vaccini inviati in Liguria e carenza di personale per la somministrazione: di questo parlerà il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, al nuovo premier Mario Draghi, chiedendo di «accelerare sull’acquisto dei vaccini e consegnarli, magari fornendo anche personale che dia una mano ai nostri medici - ha spiegato domenica sera - Ho scritto oggi ai direttori generali delle Asl di intensificare i turni domenica, ma il personale è già sottoposto a una grandissima fatica».

«La scorsa settimana abbiamo somministrato tra i 14 e i 15mila vaccini - ha aggiunto Toti - questa arriveremo sino a 20.000 tramite le prenotazioni e le giornate di vaccinazioni di massa dei piccoli Comuni».

Al 21 febbraio la Liguria aveva ricevuto 147.950 dosi e ne aveva somministrate 101.284, pari al 68%. Poco più di 40.600 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra i centri abilitati alla somministrazione della Asl 3 rientra da pochi giorni, oltre all'ex ospedale di Quarto e all'Evangelico di Voltri, anche la Colletta di Arenzano, aggiunta per cercare di far fronte al boom di richieste e alla carenza di sedi rapportate al personale.