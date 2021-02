Bus gratis per gli over 80 che andranno a vaccinarsi

Dopo la gratuità sulle linee che servono l’area metropolitana anche il servizio urbano di Amt sarà gratuito per le persone over 80 che si recano ad effettuare la vaccinazione anti-Covid 19; la gratuità sarà applicata sul tragitto dalla residenza al centro vaccinale di competenza e ritorno

Parte anche a Genova l’iniziativa già avviata sulle linee provinciali per gli over 80 che si vaccinano contro il Covid. Dopo la gratuità sulle linee che servono l’area metropolitana, anche il servizio urbano di Amt sarà gratuito per le persone over 80 che si recano ad effettuare la vaccinazione anti-Covid 19; la gratuità sarà applicata sul tragitto dalla residenza al centro vaccinale di competenza e ritorno.

L’iniziativa interessa tutte le persone over 80 coinvolte in questa prima fase vaccinale ed è valida anche per il secondo vaccino di richiamo. Coloro che intendono avvalersi della possibilità di viaggiare gratuitamente non dovranno fare altro che mostrare, in caso di controllo da parte degli agenti verificatori, la propria prenotazione vaccinale o un’eventuale autocertificazione che confermi la motivazione dello spostamento. La gratuità è valida anche per una seconda persona che accompagna l’anziano over 80 ad effettuare la vaccinazione.

«Un’ottima iniziativa che favorisce lo sforzo collettivo verso il superamento della pandemia - dichiara Matteo Campora, Assessore alla Mobilità - Questa prima fase della campagna di vaccinazione per la popolazione più anziana deve essere da tutti favorita e sono quindi estremamente soddisfatto del servizio che Amt intende offrire agli over 80».

«Estendiamo anche alla città di Genova quanto già avviato nell’extraurbano. La proposta che facciamo agli over 80 è il nostro contributo alla campagna di vaccinazione in corso. Il trasporto pubblico è e vuole essere sempre più attento e di facile utilizzo per le persone anziane - aggiunge Marco Beltrami, Amministratore Unico di Amt - Il trasporto pubblico ha fatto molti sforzi per garantire la sicurezza e riteniamo di essere in grado di dare tranquillità ai passeggeri. Confidiamo che vi sia il riconoscimento di questi sforzi e una progressiva ripresa nell’utilizzo dei nostri servizi da parte di tutti».