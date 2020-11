Ridurre l'uso della mascherina nelle scuole, lettera del garante per l'infanzia

All'interno delle scuole finora non sono stati registrati focolai di coronavirus. E così il garante dei Diritti delI'infanzia e dell'adolescenza della Liguria, Francesco Lalla, ha scritto all'Autorità Garante Nazionale affinché sia «valutata la possibilità di ridurre l'uso della mascherina nelle scuole».

Lalla chiede un intervento a livello nazionale presso la presidenza del Consiglio dei Ministri affinché la questione sia esaminata con attenzione «ed eventualmente renda possibili forme di alleggerimento e di flessibilità riguardo l'uso delle mascherine nelle scuole».

In Liguria ci sarebbero state numerose famiglie che hanno avanzato richieste di chiarimenti e proteste per l'obbligo del dispositivo negli istituti. La lettera non vuole sminuire l'importanza della mascherina, ma analizzarne «gli aspetti psicologici di relazione e socializzazione con i compagni che comportano maggiori difficoltà per i bambini» e le controindicazioni legate a un uso prolungato, soprattutto fra i giovanissimi.