Trentesimo sabato in piazza per i 'no green pass'

A pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, ovvero green pass obbligatorio per entrare in quasi tutti i negozi, i 'no green pass' tornano in piazza. Si tratta del trentesimo sabato di protesta.

"Per il trentesimo sabato di fila saremo in piazza per la riaffermazione dei principi costituzionali e contro l'operato del governo Draghi - dichiarano da Libera Piazza Genova -. Ribadiamo un forte no al green pass e a tutto l'impianto emergenziale. Chiediamo ancora una volta uno sforzo unitario di partecipazione alla cittadinanza, per poter mantenere viva la mobilitazione a Genova, la piazza d'Italia con il maggior numero di proteste alle spalle".

Percorso corteo sabato 5 febbraio 2022

Concentramento ore 15.30 in piazza Martinez. Scaletta: lettura comunicato "Ruolo e scopo dell'Associazione riguardo alle manifestazioni di piazza"; Vassili Mazza, studente universitario; Luca Mangini, cittadino; Francesco Bellotti, insegnante; Simone Lombardini, dottore di ricerca in economia; Massimo Franceschini, Associazione Libera Piazza.

Percorso corteo: via Giacometti, ponte Castelfidardo, via Canevari, stazione Brignole, via San Vincenzo, piazza Colombo, via Fiume, via Luigi Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Giacometti, piazza Martinez.