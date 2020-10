Coronavirus: obbligo di mascherine in centro storico sarà prorogato

L’ordinanza regionale che prevede l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto nel centro storico di Genova 24 ore su 24, in scadenza domenica, verrà con tutta probabilità prorogata per un’altra settimana.

A confermarlo il sindaco Marco Bucci, che ha sottolineato che si tratta di una misura precauzionale visto che «al momento non c’è un aumento dei casi, anzi la situazione è stabile, a quanto mi hanno detto ieri. Abbiamo un focolaio dove abbiamo applicato le restrizioni più severe, ma non si sta estendendo. Le misure devono essere rispettate, non rafforzate e direi che i genovesi hanno risposto bene».

Nessuna ulteriore stretta in vista, insomma, dal punto di vista delle limitazioni, anche se Bucci ha assicurato che «se dovessimo avere indicazioni di un'estensione del focolaio o di un altro focolaio, prenderemo le stesse precauzioni. Ora come ora, con i numeri che ho, non è necessario».