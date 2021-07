Insulti a Bassetti durante la manifestazione "No Green Pass", lui replica: "La miglior risposta? La scienza"

Quattromila persona in piazza, Sopraelevata bloccata per ore e polemiche sempre più infuocate. Anche a Genova la manifestazione contro l’obbligo del Green Pass ha totalizzato migliaia di adesioni e infiammato il dibattito sulla certificazione verde, e in attesa di capire se una nuova manifestazione verrà organizzata, come annunciato, per il 2 agosto, Matteo Bassetti ha voluto replicare agli insulti arrivati dalla piazza sabato.

All’infettivologo genovese, tra i più grandi sostenitori dell’obbligo vaccinale, sono stati infatti dedicati diversi cori da parte dei manifestanti, cori cui ha replicato con un video condiviso su Facebook in cui sottolinea che “la piazza mi insulta. La miglior risposta? Credere nella scienza e nella sua solidità”.

“Questi vaccini hanno tanti anni di vita, la tecnologia Mrna ha ormai 30 anni - ha sottolineato Bassetti - i vaccini funzionano, riducono sino al 97% dei ricoveri. Io sto con la scienza, viva la scienza”. Nei giorni scorsi l’infettivologo genovese aveva ribadito l’importanza del vaccino ricordando che “grazie al Green Pass torneremo a fare cose che non facevano da tempo e che ci eravamo dimenticati: andare allo stadio, con 50% di capienza e presto di più, a teatro, ai grandi concerti e molte altre attività il cui ricordo sembra lontanissimo”.

“La gente deve capire quanto sia importante vaccinarsi - ha proseguito - per evitare di avere forme gravi da covid-19, per ridurre la circolazione del virus e anche per tornare a fare tutte le attività che facevamo prima. Non mi pare difficile da capire”.

La Digos intanto sta portando avanti gli accertamenti sulla manifestazione e sul corteo, non autorizzati. Il rischio per gli organizzatori è di una denuncia, mentre per chi era in Sopraelevata una sanzione per blocco stradale.