Mascherine, da oggi stop sui mezzi pubblici

Da oggi, sabato 1 ottobre, non è più in vigore l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto pubblico (navi, traghetti, bus, scuolabus e treni), come previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute.

Rimane obbligatoria fino al 31 ottobre 2022 per i lavoratori, gli ospiti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture riabilitative e residenziali per anziani.

Da mercoledì 28 settembre sono aperte le prenotazioni del vaccino anti covid per tutti gli over 12 come quarta dose e come quinta dose per i soggetti immunodepressi, come da circolare ministeriale. Il vaccino è raccomandato per:

le persone over 60

gli ultra vulnerabili

il personale sanitario

le donne in stato di gravidanza

ed è prenotabile sui consueti canali: