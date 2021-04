Focolaio ospedale Lavagna, morti quattro pazienti

Quattro degli otto pazienti contagiati dal covid in ospedale a Lavagna, probabilmente da un operatore sanitario che non aveva fatto il vaccino, sono morti. A comunicarlo è la stessa Asl4 in una nota in cui specifica che «nel periodo tra il 28 marzo e il 2 aprile si sono registrati quattro decessi di pazienti estremamente fragili con polipatologie gravi».

Nella nota si specifica che i pazienti erano già ricoverati in condizioni molto gravi dal 10 marzo nel reparto di Medicina Interna di Lavagna «e successivamente erano risultati positivi al covid nell'ambito del cluster emerso la settimana scorsa».

«Solo due persone tra quelle decedute - conclude la Asl - hanno presentato anche manifestazioni riferibili a covid-19. Gli ulteriori quattro pazienti riferibili al suddetto cluster sono tuttora ricoverati in condizioni stazionarie».