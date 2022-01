Caos gestione covid a scuola, Asl3: "Siamo nella media con 350 casi al giorno"

Dalle istituzioni scolastiche di tutto il territorio regionale giungono segnali allarmanti rispetto alla gestione dei casi di positività tra gli alunni e il personale. Dopo le contestazioni da parte dei sindacati e degli studenti su presunti dati falsati dei contagi covid a scuola, Asl3 ribatte con una nota.

"Allo stato attuale le segnalazioni di tampone rapido positivo che comportano, nell'ambito del percorso scuola, l'emanazione di provvedimento di sorveglianza attiva o quarantena sono nella media giornaliera circa 350. Grazie alla semplificazione introdotta da Alisa martedì 18 gennaio, che prevede il provvedimento collettivo e non nominativo, è stato possibile rendere più celere il processo operativo".

"Oltre a questa semplificazione sono stati inseriti nella task force aziendale dedicata alla procedura del percorso scuola ulteriori 11 operatori sanitari, che consentiranno nel brevissimo la normalizzazione della situazione. All’interno del percorso scuola è attivo un nucleo di monitoraggio che provvede a seconda delle necessità rilevate all’implementazione continua del personale. Si aggiunge che per garantire la tempestiva presa in carico delle sorveglianze con gratuità del tampone presso gli enti autorizzati, al T0 e al T5, è stata istituita una casella di posta dedicata attraverso la quale i referenti scuola covid potranno inviare alert specifici ad Asl per la segnalazione della necessità di emettere provvedimento di sorveglianza. A ulteriore tutela delle famiglie a partire dalla prossima settimana sarà disponibile un call center per le accogliere e prendere in carico le segnalazioni dei genitori".