Natale, ecco i comuni in provincia di Genova da cui ci si può spostare

Una delle deroghe al Decreto Natale in vigore dal 21 dicembre riguarda i piccoli Comuni: dopo le pressioni di sindaci, Province e Regioni, il Governo ha deciso di consentire a chi abita in centri abitati con meno di 5.000 abitanti di spostarsi dal proprio comune - azione vietata nei giorni arancioni e rossi delle feste - per raggiungere altri centri abitati che si trovano in un raggio di 30 chilometri.

La deroga è pensata, ovviamente, per quei liguri che vivono in paesi piccoli e che anche solo per andare a fare la spesa o altre commissioni dovrebbero uscire dai confini. Il Governo ha quindi deciso di consentire gli spostamenti, a patto che non siano fatti per raggiungere i capoluoghi di provincia, e dunque Genova.

Ecco quali sono i Comuni che contano su meno di 5.000 abitanti, dati aggiornati al 31 dicembre del 2019 (e dunque poco meno di un anno fa).