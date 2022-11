Covid, Bassetti mostra i dati: "In molti Paesi europei non è più prevista la quarantena per i positivi"

Quali regole ci sono ancora in giro per l'Europa per contrastare il covid-19? Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova sui social mostra una tabella con i dati (consultabile in fondo all'articolo) e evidenzia che l'Italia è il Paese in cui si sta isolati più a lungo per legge, mentre in altre nazioni l'isolamento obbligatorio dei positivi non è più previsto.

"L’isolamento obbligatorio dei positivi al tampone per SarsCoV-2 - spiega Bassetti - non è più previsto in Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Uk, Norvegia, Svezia e Finlandia. Il paese in cui si sta isolati più a lungo per legge è l’Italia dove si arriva a 14 giorni di isolamento obbligatorio per uscire senza test. A me sembra una durata esagerata e oggi anacronistica. Bisogna cambiare presto, eliminandola completamente. Questo per uniformare il covid a tutte le altre malattie infettive respiratorie per le quali non è previsto alcun obbligo".

D'altronde, come ripetuto sempre dal medico sui social nei giorni scorsi, "il covid del 2020 e del 2021 è morto. Giriamo pagina e affrontiamo i problemi infettivi di stagione appropriatamente ma senza allarmismi".

Infine, commenta così le parole del nuovo ministro della Salute, a cui Bassetti aveva rivolto un appello nei giorni scorsi, e che ha promesso una svolta su tamponi e quarantena: "Un plauso a Orazio Schillaci per la sua posizione sulla campagna vaccinale che va sostenuta con nuovo vigore e sulla semplificazione delle norme covid sia per quanto riguarda i tamponi che per l’obbligo di quarantena. Un ottimo segnale. Non avevo dubbi".