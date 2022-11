Bassetti: "Quest'anno l'influenza rischia di fare grossi danni"

"Occhio perché quest'anno l'influenza, che manca dalla cronaca ospedaliera da più di 2 anni, rischia di fare grossi danni. Meglio mettersi al sicuro. Come? Vaccinandosi". Ad affermarlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

"Mentre si discute di politiche vaccinali - dichiara il professore - e si fanno previsioni sul covid, le sue varianti e le prossime decisioni politiche, in Italia è arrivata l'influenza. Vi racconto ultima esperienza. Il 31 ottobre veniva ricoverato al San Martino un signore egiziano di 45 anni sanissimo con una brutta polmonite. Non respirava e quindi veniva intubato in condizioni molto gravi e rimaneva in rianimazione per 6 giorni".

"Ieri veniva trasferito in malattie infettive. Sapete cosa ha avuto? Polmonite bilaterale da influenza A (H1N1). Che dire? Se il buongiorno si vede dal mattino...", mette in guardia Bassetti.

Martedì 8 novembre, come documentato sui suoi profili social, il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino ha ricevuto il vaccino antinfluenzale e settimana prossima farà il richiamo per il covid. "Spero che molti seguiranno il mio esempio", ha commentato Bassetti.