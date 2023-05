Cani a spasso nei parchi in orari prestabiliti, il Comune ci pensa

"Dopo l'incontro avuto un mese fa con i Municipi per concertare una serie di interventi di manutenzione su alcune aree sgambatura cani, sulla base delle proposte arrivate dal territorio stiamo valutando, insieme alle aree tecniche dei Municipi e all'Ufficio Animali, la possibilità di implementare le aree esistenti con la creazione di nuove superfici dedicate ai cani".

Lo ha spiegato l'assessore agli Animali, Francesca Corso, in risposta ai cittadini, che chiedono maggiori spazi per i loro amici a quattro zampe.

"Inoltre, è allo studio un progetto sperimentale per la libera circolazione dei cani in aree verdi, limitatamente a determinate fasce orarie e nel rispetto delle vigenti normative, per consentire a tutti di frequentare in sicurezza le zone verdi della nostra città", conclude Corso.