Genova invasa dai 'Babbi Natale': l'iniziativa benefica per il Gaslini

Oltre mille 'Babbi Natale' hanno sfilato a Genova tra piazza De Ferrari, via Garibaldi, Porto Antico, via San Lorenzo e centro storico. Un'iniziativa benefica in favore del Gaslini lanciata da My Trekking, associazione di promozione sociale nota sul territorio genovese per il suo impegno a organizzare gite ed escursioni.

Quella di sabato 23 dicembre 2023 è stata la settima edizione della Camminata dei Babbi Natale, organizzata in collaborazione con il Comune di Genova. Un lungo corteo per un percorso di circa 3 chilometri, accompagnato da 5 bande musicali genovesi con le tipiche note natalizie: Circolo Musicale Risorgimento, Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 APS, Filarmonica di San Fruttuoso, Scuola e Banda Musicale di Pra’ - C.Colombi, APS Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti.

L’evento di carattere assolutamente aggregativo e non competitivo, adatto a tutte le età, è stato organizzato con il patrocinio dell'Ospedale Giannina Gaslini, punto di riferimento per gli scopi solidali di questa manifestazione: infatti per ogni partecipante saranno devoluti 5 Euro a favore del reparto di trapianto di midollo osseo dell’ospedale pediatrico genovese.