VIDEO | La carica dei Babbi Natale in moto

Invasione di Babbi Natale a Genova nella giornata di sabato 23 dicembre 2023. Dopo la camminata mattutina con circa mille partecipanti, nel pomeriggio è andata in scena un'altra iniziativa benefica. Si tratta del ritorno dell'appuntamento 'I motori del Natale', iconica 'natalata' in cui i bikers liguri si incontrano per attraversare Genova, dai monti al mare, vestiti da Babbo Natale.

Il giro è nato dall’idea di quattro amici appassionati di motori, che insieme hanno dato vita a un evento un po’ diverso dal solito. I loro nomi sono Dylan Di Sario, Stefano Amiri, Christian Burrone e Marco Morosino. "Al primo raduno eravamo in sette persone, all’ultimo nel 2019, prima che la pandemia rendesse tutto troppo complicato, eravamo circa in mille, su più di ottocento moto" aveva raccontato Dylan.

Dopo tre anni di pausa la 'natalata' è tornata con due novità: una lotteria di beneficienza in favore del Gaslini e una serata di chiusura con djset. I motociclisti sono partiti dall’eliporto del Righi e poi hanno attraversato tutto il centro fino al mare. Sono passati da via Assarotti e piazza Corvetto, De Ferrari e via XX Settembre, e poi Albaro, Boccadasse e Corso Italia. Punto di ritrovo finale al Porto Antico. A conclusione del raduno, è in programma un 'after party' serale con djset al bar 752 gestito da uno degli organizzatori, Marco Morosino.