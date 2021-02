Caligo: Genova si sveglia (ancora) nella nebbia, le foto più belle

Dopo un mercoledì pomeriggio decisamente particolare, caratterizzato dall'arrivo della caligo (o del caligo, come è più diffuso questo termine in Liguria), Genova si è risvegliata nuovamente immersa nella nebbia.

La cosiddetta "nebbia di mare" (video) non è un fenomeno così strano nella nostra regione, e in genere si verifica all'arrivo della bella stagione: ma questa volta la nube arrivata sulla città è davvero molto spessa, molto più di una semplice foschia. E dunque sono moltissimi i cittadini che, da ieri, fotografano questo particolare fenomeno: strade insolitamente immerse nella nebbia, panorami costieri che si addicono più a quelli di una grande città del nord, come Boccadasse o corso Italia da cui si riusciva a stento a vedere il mare. L'effetto è ancora più suggestivo se visto dall'alto: sulle alture, infatti, si può osservare un grande "mare" di nuvole che interamente la città (guarda il video con il drone).

Ma in cosa consiste questa "nebbia di mare" che sta riguardando la città ma anche i comuni di riviera più vicini? È dovuta al fatto che l’acqua marina fredda, a contatto con flussi d’aria caldi provenienti da sud, generi goccioline di vapore che, con determinate condizioni atmosferiche, possono diventare vera e propria nebbia. Le brezze marine possono trasportare queste nubi fino alla costa. Ed ecco caligo. Un fenomeno del tutto innocuo, anche se porta molta umidità e occorre stare particolarmente attenti quando si viaggia, come in caso di nebbia: una precauzione che non riguarda solo gli automobilisti, infatti è da ieri sera che le navi in arrivo al porto di Genova (in particolare la Ningbo Express) segnalano la loro presenza con le trombe bitonali.

Abbiamo chiesto ai lettori su Instagram di taggarci nelle loro foto più belle di questo particolare fenomeno, ecco una carrellata con le più suggestive: