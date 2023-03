Una rete di bookcrossing nei negozi di Pegli: "Aiutateci a trasformare il quartiere in una biblioteca diffusa"

Trasformare Pegli in una biblioteca diffusa con l'aiuto dei commercianti: è il progetto ambizioso del Comitato Pegli Bene Comune in collaborazione con Donne Insieme che, dopo l'inaugurazione del bookcrossing di piazza Bonavino, ha deciso di non fermarsi e si pensare in grande.

L'idea è partita perché il punto di scambio libri gratuito in piazza sta funzionando bene, dunque da qui il sogno: "Ci piacerebbe replicarlo in tutta Pegli - annunciano i membri del comitato - con la creazione di una rete di piccole biblioteche condivise presso le attività commerciali del nostro quartiere". Un modo per diffondere la passione per la lettura ma anche per portare i libri nei luoghi di frequentazione della vita quotidiana, coinvolgendo in questo modo coloro che non passano per la biblioteca o per lo spazio di bookcrossing. Sarebbe così possibile scoprire nuovi titoli facendo colazione al bar, dal parrucchiere, in panificio insieme a una buona "slerfa" di focaccia e così via, prendendo un libro in una postazione e riconsegnandolo (o introducendone uno nuovo) in un'altra: insomma, una rete di piccole biblioteche.

Per ora è solo un'idea, ma il comitato si sta ingegnando per trasformarla in realtà e alcuni negozi hanno già ufficialmente aderito: "Ai negozianti chiediamo di dotarsi di un piccolo spazio e di un mobiletto dove mettere a disposizione della clientela qualche libro che, nel caso, saremmo disposti a fornire molto volentieri". Alle attività verrà richiesto un contributo di 1,50 euro per stampare un foglio plastificato contenente le informazioni sul progetto, le istruzioni su come usufruire del servizio e l'elenco dei negozi di Pegli in cui trovare i libri. Per il resto, nessun impegno: ogni bookcrossing si gestirebbe da solo.

Il Comitato Pegli Bene Comune chiede l'aiuto dei commercianti e del Civ per realizzare un progetto che "nel suo piccolo, vuole educare grandi e piccini alla bellezza".

I negozianti che vogliono aderire possono scrivere al comitato su Facebook o all'indirizzo peglibenecomune@gmail.com.