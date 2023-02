Inaugurato il bookcrossing a Pegli: "Che emozione vedere i bimbi alla ricerca di libri da sfogliare"

Piazza Bonavino è diventata ufficialmente una biblioteca a cielo aperto con il nuovo punto di bookcrossing inaugurato nel weekend a Pegli. Si tratta di una zona di scambio libero e gratuito di libri per adulti e per bambini: le casette - una per grandi e una per piccini - sono accessibili h24 e sono state installate in punto non a caso, vicino all'ingresso della scuola media Alessi e del parco di Villa Doria, zona frequentata da tutte le fasce di età.

"L'aspetto più emozionante della cerimonia - raccontano i soci del comitato Pegli Bene Comune, che ha fortemente voluto l'installazione - è stata vedere i primi bimbi scartabellare nella casetta alla ricerca di un libro da sfogliare, prendere in prestito per poi rimetterlo a posto, o anche tenerselo, a patto però di sostituirlo con un altro libro da regalare alla comunità. È esattamente questa la filosofia del bookcrossing, che nasce per condividere e far conoscere e apprezzare a quante più persone possibili, grandi e piccole, il piacere della lettura".

Non solo Pegli Bene Comune: hanno contribuito alla realizzazione del presidio culturale anche l'associazione culturale Donne Insieme, Cooperativa Omnibus, Agorà Coop, il Municipio Ponente, Una Biblioteca al Cep e il Forno di Cara che ha regalato due vassoi di focaccia per il rinfresco dopo l'inaugurazione.

Adesso dunque anche Pegli ha la sua casetta per il bookcrossing, dopo quella inaugurata recentemente a Voltri: un altro tassello per gli amanti della lettura nel ponente genovese.