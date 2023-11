"Blanca 2" chiude e sbanca gli ascolti, la terza stagione si farà

Sono stati più di quattro milioni i telespettatori che, giovedì 9 novembre, hanno guardato in diretta su Rai Uno l'ultima puntata di "Blanca 2", serie tv ambientata a Genova che racconta le avventure della consulente non vedente della polizia, sempre accompagnata dalla fida cagnolona Linneo.

Dove rivedere le puntate: RaiPlay ma anche Netflix

Per chi volesse rivedere le puntate di "Blanca 2" (ma anche della prima stagione), è possibile recuperarle in streaming su RaiPlay e anche su Netflix dove recentemente sono arrivati anche gli ultimissimi episodi.

"Blanca", serie tv cresciuta negli ascolti

La fiction targata Lux Vide "vince" dunque la sfida del prime time, con uno share del 24,3%. "Blanca", inoltre, è cresciuta negli ascolti rispetto alla settimana scorsa di quasi due punti percentuali (+ 1,7) e di oltre 400mila telespettatori.

Gli spettatori hanno dunque premiato la serie tv che, per la seconda volta, ha mostrato Genova e la Liguria in prima serata sulla rete nazionale con diverse sfaccettature in ogni puntata: da Caricamento al porto, da via Garibaldi al Porto Antico, passando per il parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli, per il colorato borgo di Camogli (dove si intravedeva il ristorante crollato giorni fa durante la mareggiata) e lo stadio di Marassi.

La conferma: la terza stagione si farà

Ma arriverà la terza stagione? Ebbene sì, così ha confermato il regista Jan Maria Michelini su "Tv Sorrisi e Canzoni". Anche perché il format sta avendo molto successo non solo in Italia: la serie è stata venduta infatti in Francia, Portogallo, Spagna e Germania, ma anche Giappone e Sudamerica.

Non sono molti i dettagli, ma presumibilmente le riprese inizieranno a fine 2024: come è successo tra la prima e seconda stagione con una pausa di due anni, per vedere Blanca e la sua colorata Genova nuovamente in tv dunque dovremo aspettare fino al 2025.