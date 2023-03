Blanca 2: le riprese anche a Villa Durazzo Pallavicini

Tra i diversi luoghi di Genova che si vedranno in tv nella prossima stagione di "Blanca" c'è anche Pegli con Villa Durazzo Pallavicini, parco più bello d'Italia per l'anno 2017.

A svelarlo, diffondendo alcune foto di Sorrisi e Canzoni, il profilo Facebook istituzionale Genova more than this.

Nella quinta puntata, per l'esattezza, vedremo la detective ipovedente Blanca, interpretata da Maria Chiara Giannetta, l'ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) e l'inseparabile compagna a quattro zampe Linneo (interpretata dalla bulldog americana Fiona) proprio in questa bellissima zona di Pegli. Realizzato da Michele Canzio, il parco di Villa Durazzo Pallavicini costituisce una delle più alte espressioni di giardino romantico ottocentesco, con un preciso impianto scenico studiato come un’opera teatrale ripartita in atti, con un prologo e un epilogo.