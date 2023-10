Anticipazioni "Blanca": omicidio allo stadio Ferraris

Cosa vedremo nella prossima puntata di "Blanca", la serie tv prodotta da Lux Vide per la Rai ambientata a Genova? Innanzitutto l'appuntamento con la terza puntata di questa seconda stagione è giovedì 19 ottobre alle 21,30 su Rai Uno, oppure su RaiPlay.

Per il momento, sappiamo che l'episodio si intitola "Angolo cieco" e che Blanca lavorerà a un caso di omicidio avvenuto nientemeno che allo stadio Ferraris.

Nel frattempo Stella, amica della consulente ipovedente della polizia, arriva a Genova per presentarle il nuovo fidanzato.

Sul fronte sentimentale per Blanca non mancano le schermaglie con l'ispettore Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina ancora di più a Sebastiano, uscito dal carcere e andato a vivere a casa sua in attesa di una sistemazione.

Intanto la giovanissima Lucia dimostra di avere sempre bisogno di Blanca come punto di riferimento, mentre Polibomber torna a minacciare il commissariato.