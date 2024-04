Neon Brush, anche a Genova si dipinge al buio sorseggiando un drink

Buio attorno, vernice fluorescente e un cocktail. Sono gli ingredienti del nuovo evento Neon Brush che, dopo varie tappe in Italia e in Europa, ora è arrivato anche a Genova, all’Ostello Bello di via Balbi. Si tratta di un workshop di pittura al buio, con il pennello in una mano e un bicchiere nell’altra, dove la vernice fluorescente, illuminata al neon, diventa la fonte di luce della serata. Durante l’ora e mezza di durata nell’evento, ciascun partecipante può sperimentare la sua personale anima artistica con i suggerimenti di un professionista e, nel mentre, sorseggiare un drink, in compagnia di nuovi “colleghi”. Tutti sono benvenuti all’evento, sia dilettanti che pittori di talento, soli, con amici o in famiglia. Al termine del laboratorio, chi desidera potrà portare a casa la propria creazione fluorescente.

L’iniziativa “sip-and-paint”, organizzata da Fever – la stessa dei concerti a lume di candela candlelight – ha già fatto il giro delle più importanti città in Italia, tra cui Torino, Bologna e Firenze, e nel Mondo, come Parigi, Siviglia, Los Angeles, Melbourne, Tokyo e Abu Dhabi.

Per chi volesse prenotare l’esperienza per eventi privati, è anche possibile richiedere una soluzione personalizzata, che si adatti alle esigenze del gruppo e della serata. Per maggiori informazioni e i biglietti (a partire da 35 euro) per Neon Brush visita il sito di Fever.