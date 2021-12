Di che razza è Linneo, il cane della serie tv "Blanca", e perché si chiama così anche se è una femmina?

È l'insostituibile compagna di Blanca, la ragazza cieca che - nella serie tv andata in onda su Rai Uno, ambientata a Genova - entra in polizia come stagista: si tratta di Linneo, una cagnolona affezionatissima alla sua padrona a cui fa anche da guida. Non è solo un personaggio secondario: Linneo è indispensabile per Blanca, un valido supporto emotivo e fisico, ed è stata protagonista - durante lo svolgimento della serie tv - di alcune scene che hanno commosso i telespettatori. È stata ferita da un colpo di arma da fuoco, operata, miracolosamente salvata ma poi - quando i veterinari hanno detto a Blanca che difficilmente avrebbe potuto fare ancora da cane guida - lasciata a un addestratore con una scena che ha spezzato il cuore a molti. Fuggita, Linneo si è poi rifugiata nei boschi lontana da tutti, compresa dalla sua padrona da cui si era sentita abbandonata, per poi tornare da Blanca che, quando l'ha riconosciuta, si è gettata per terra, piangendo e riabbracciando la sua amica di sempre.

Perché questo nome? Chi era Linneo? La storia

Linneo è una femmina, nonostante il nome preso in prestito da Carlo Linneo (Carl Nilsson Linnaeus) medico, botanico, naturalista e accademico svedese vissuto nel '700, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. Linneo è un nome che tutti hanno incontrato sui libri di scuola: è stato l'inventore della nomenclatura binomiale, utilizzata ancora oggi per conferire il nome a una specie. Infatti, il nome scientifico è composto dal nome del genere a cui appartiene la specie e da un epiteto che caratterizza e distingue la specie stessa dalle altre appartenenti allo stesso genere (un esempio è Homo sapiens, dove 'Homo' è il genere a cui appartiene la specie, e 'sapiens' la caratterizza).

Insomma, lo scienziato Linneo c'entra poco con l'affettuosa cagnolona di Blanca: ma perché le è stato dato questo nome? La serie tv spiega tutto: quando Blanca aveva perso la vista da poco, il padre (interpretato da Ugo Dighero) le aveva regalato un cucciolo, proprio per farle da cane guida, ma anche come supporto emotivo. Blanca e Linneo sono così diventate grandi amiche, anche se il padre pensava che il cane fosse un maschietto, proprio per questo l'ha chiamato Linneo, nome che poi è rimasto anche dopo. A scoprire che era una femmina, proprio Blanca, tastandole la pancia e scoprendole i capezzoli.

Nella serie tv, Blanca spiega che forse suo padre si era fissato con il fatto che il cane fosse un maschio poichè aveva già avuto due figlie femmine.

Di che razza è Linneo?

Anche se alcuni l'hanno confuso con un boxer, Linneo è un bulldog americano: nella vita reale si chiama Fiona e ha tre anni. Su Tv Sorrisi e Canzoni il suo vero padrone, Marco Straccia, ha spiegato di averla adottata nel 2018. Poi ha conosciuto per caso l'addestratrice Carolina Basile che ha notato che la cagnolona era molto duttile, intelligente e paziente, predisposta all'obbedienza e alla vita sul set. E infatti, anche se il bulldog americano non è esattamente la razza tipo di cane guida (in genere sono labrador, pastori tedeschi o golden retriever) Fiona in pochissimo tempo ha imparato a rallentare l'andatura e a rafforzare il rapporto con la protagonista, l'attrice Maria Chiara Giannetta. Il padrone ha anche spiegato che non ha lasciato da sola la sua Fiona, seguendola sul set.