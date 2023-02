Blanca 2, le riprese si sono spostate in pieno centro: le foto

Blanca arriva finalmente a Genova: le riprese della seconda stagione della serie tv sono sbarcate in Liguria qualche giorno fa con il primo ciak a Camogli, dove l'investigatrice interpretata da Maria Chiara Giannetta ha la casa proprio di fronte al mare e in cui vive con la sua inseparabile compagna a quattro zampe Linneo.

Adesso le riprese si sono spostate nel pieno centro di Genova: oggi la troupe si è spostata tra piazza Matteotti e piazza San Matteo, ed è stata l'occasione di poter finalmente rivedere la beniamina del piccolo schermo nuovamente con i suoi anfibi neri e l'impermeabile colorato.

Le riprese non finiscono qui ovviamente: già nei prossimi giorni sono previsti divieti particolari in città per lasciar lavorare la troupe.

Le foto postate su Facebook dalla pagina istituzionale "La Mia Liguria":