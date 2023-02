Le riprese di 'Blanca 2' arrivano a Genova, modifiche alla viabilità

Sono iniziate nei giorni scorsi in Liguria le riprese di 'Blanca 2', fortunata serie televisiva della Rai arrivata alla seconda stagione. Dopo i primi ciak a Camogli la troupe si è spostata nel centro di Genova per alcune riprese in piazza Matteotti, venerdì 3 febbraio 2023, invece, si sposterà in piazza Fontane Marose e via Interiano dove, in serata, sono state stabilite alcune modifiche alla viabilità.

In via Interiano e piazza Fontane Marose, dalle ore 22 di venerdì 3 Febbraio e fino a cessate esigenze, è infatti istituito il divieto di transito veicolare; dovrà sempre essere garantito il transito pedonale in sicurezza e il transito veicolare ai mezzi di emergenza in attività di soccorso e di pronto intervento e agli aventi diritto. Il documento è stato pubblicato sull'albo pretorio e nelle vie coinvolte sono stati installati gli appositi avvisi.

"Blanca" è stata la serie tv rivelazione della scorsa stagione con Maria Chiara Giannetta premiata ai Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione. E proprio a proposito di cast, non sembrano previste al momento grandi variazioni: in tv rivedremo con tutta probabilità anche Giuseppe Zeno (l'affascinante ispettore Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni) e il genovesissimo Enzo Paci (il commissario Bacigalupo). E ovviamente c'è grande attesa anche per rivedere sullo schermo Linneo, la bulldog americana che accompagna Blanca, interpretata da Fiona.