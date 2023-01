Le riprese della serie tv "Blanca 2" arrivano finalmente in Liguria: le foto

Dopo le riprese effettuate negli studi di Roma, come annunciato da GenovaToday in Liguria sono arrivate in questo 2023 le riprese dell'amatissima serie tv Rai "Blanca" arrivata alla seconda stagione.

Oggi, lunedì 30 gennaio, ciak a Camogli, location dove si trova la casa della detective ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta. In seguito i protagonisti riabbracceranno Genova per completare le scene nel capoluogo. Ma quali attori rivedremo? Sicuramente Giannetta, Giuseppe Zeno e il genovese Enzo Paci. Infine, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook ha lanciato un indizio: "Pronti a rivedere Blanca, Linneo e la nostra Liguria?" facendo intendere che sugli schermi televisivi vedremo anche la bulldog americano, inseparabile compagna dell'investigatrice.

Ecco le prime foto dal set pubblicate da Toti: