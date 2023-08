Lollobrigida e la frase su poveri e ricchi, Bassetti difende il ministro: "Messaggio travisato"

Ha scatenato le polemiche nelle scorse ore la frase del ministro Lollobrigida al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, secondo cui, a differenza degli Stati Uniti, in Italia "abbiamo un modello interclassista, dove spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi perché cercando dal produttore l'acquisto a basso costo spesso comprano qualità". Senza calcolare che, per andare a cercare prodotti di qualità direttamente dal produttore, occorre tempo o denaro, talvolta entrambe le cose assieme: proprio questo il perno attorno al quale sta ruotando la polemica.

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, interviene a difesa del ministro: "Immagino lui volesse fare un paragone tra noi e gli Usa - dice ad AdnKronos - io sono stato lì ed è vero che classi socio economiche più svantaggiate hanno accesso ad alimenti ad altissimo contenuto calorico perché sono in genere quelli che costano meno, sto parlando delle bibite gassate, zuccherate, gli hamburger, le patatine, le merendine. In genere negli Stati Uniti se tu hai 10 dollari è più facile che ti compri 3 kg di pollo e patatine fritti che non una buona insalata. Credo che il messaggio del ministro volesse essere questo: in Italia anche chi appartiene alle classi socio economiche meno abbienti può comunque avere accesso ad alimenti di buona qualità che magari arrivano dall'orto. Cosa che non avviene in altri Paesi".

Insomma, per Bassetti, "se le stesse cose le avesse dette un ministro del precedente governo sarebbero state prese come oro colato".