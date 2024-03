Bassa Val Bisagno, bando per le associazioni con contributi per eventi e manifestazioni

Il Municipio III Bassa Val Bisagno ha indetto un bando per la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per la presentazione di proposte di manifestazioni ed eventi in ambito locale per il periodo dal 20 aprile al 30 settembre 2024. "Il bando - spiega l‘assessore municipale Barbara Lagomarsino con delega alla cultura - si pone l’obiettivo di animare e valorizzare le piazze, le strade e i giardini del territorio municipale insieme a stimolare la partecipazione, l’inclusione, la coesione sociale tra i cittadini e la socializzazione intergenerazionale, attraverso l’offerta di eventi che possano costituire momenti aggregativi, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità territoriale. Quest’anno il bando intende promuovere sport, attività all’aria aperta, promozione della salute e del benessere (attività sportive outdoor rivolte a tutte le età, passeggiate, eventi sportivi, sull’educazione e sulla sostenibilità alimentare, con laboratori pratici per ridurre gli sprechi della vita quotidiana, promozione del benessere mentale e fisico) nell’anno 2024 Genova Capitale Europea dello Sport".

"Questo bando - aggiunge l’assessore municipale Sonia Paglialunga con delega al commercio - vuole anche porre forte attenzione alle iniziative dedicate all’educazione stradale e alle norme sulla viabilità oltre che come sempre promuovere e sostenere il tessuto economico locale attraverso attività che richiamino pubblico nel territorio municipale"

"Abbiamo voluto anche introdurre quali temi del bando le iniziative dedicate all’educazione ambientale e al primo soccorso per informare e sensibilizzare la comunità sul rispetto dell’ambiente e le procedure di primo soccorso" sottolinea invece l’assessore municipale Andrea Barreca con la delega all’ambiente.

Il bando che prevede un importo complessivo stanziato pari a 4.500 (quattromilacinquecento) euro e la massima somma erogabile a ogni singolo soggetto sarà pari a 500 euro, a copertura in ogni caso al massimo del 50% delle spese sostenute, avrà scadenza il prossimo 5 aprile 2024 alle ore 12. Per maggiori informazioni, per scaricare il bando e gli allegati, è disponibile il sito Internet del Municipio. "Tutte queste iniziative dovranno essere volte a far crescere nella nostra comunità la partecipazione, la coesione sociale tra i cittadini attraverso l’offerta di momenti aggregativi, rafforzando il senso di appartenenza della nostra comunità senza distinzioni su tutti i quartieri del nostro Municipio: Quezzi, Marassi, San Fruttuoso, sia tra le parti collinari del nostro territorio e le aree più centrali" conclude Angelo Guidi, presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp