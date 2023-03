Strisce pedonali dinamiche attivate, Bucci: "Primi in Italia"

Come annunciato nelle scorse settimane è ufficialmente iniziata in via Torti la sperimentazione degli attraversamenti pedonali dinamici 'Lightguard' in via Giovanni Torti, come già avviene negli Stati Uniti sia in diverse città sia nelle sedi di grandi aziende che contano anche diversi spazi esterni. Si tratta di luci che si accendono nel momento in cui una persona attraversa la strada.

Il sindaco Marco Bucci ha pubblicato alcune fotografie dal quartiere di San Fruttuoso e ha annunciato: "Genova è la prima città italiana a sperimentare questa nuova tecnologia che fornisce una maggiore visibilità notturna e un aumento della sicurezza stradale".

Ad aprile il progetto approderà anche in via Fieschi, e se la sperimentazione funzionerà, il Comune andrà avanti anche in altre zone con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade della città.