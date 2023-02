Strisce pedonali "dinamiche" come nelle sedi di Google e Facebook: a Genova la prima sperimentazione in Italia

Arriveranno in via Torti, per la prima volta, gli attraversamenti pedonali dinamici Lightguard già presenti negli Stati Uniti sia in diverse città sia nelle sedi di grandi aziende che contano anche diversi spazi esterni. Ma non è il solo caso: ad aprile il progetto approderà anche in via Fieschi, e se la sperimentazione funzionerà, il Comune andrà avanti anche in altre zone.

Di cosa si tratta, nello specifico? "Abbiamo deciso di avviare una nuova sperimentazione - dice l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, rispondendo a un'interrogazione del consigliere comunale Stefano Costa (Forza Italia) - con attraversamenti pedonali potenziati che sono utilizzati in diverse città degli Usa, ma anche in compound aziendali molto grandi come Google, Facebook e diversi aeroporti. Sono attraversamenti dinamici: nel momento in cui il pedone attraversa, ci sono luci che si azionano e rendono più evidente il fatto che in quel momento una persona sta passando, e determinano maggiore attenzione in chi guida. Abbiamo chiesto autorizzazione al ministero che ha autorizzato questa prima sperimentazione in Italia: il primo sito dove verrà installato questo passaggio pedonale sarà via Torti. Il secondo intervento verrà effettuato ad aprile su secondo attraversamento a metà di via Fieschi, vicino all'ingresso della Regione. Se poi la sperimentazione darà buoni frutti cercheremo di implementare questi attraversamenti anche in altre zone della città".