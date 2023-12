Servizi socio sanitari, Uil: "In Liguria aspettativa di vita degli anziani diminuita di 11 mesi"

La Liguria è la regione più anziana di Italia con una presenza di 434.834 persone anziane residenti che hanno superato i 65 anni, 80mila delle quali hanno più di 80 anni. Ma soprattutto, dal 2019 (covid a parte), nella nostra regione, l'aspettativa di vita degli anziani è diminuita di 11 mesi, quasi un anno a causa di chi rinuncia alla prevenzione e alle cure perché non può permetterselo.

Questi i dati emersi dal consiglio regionale Uil Pensionati Liguria, alla presenza del segretario generale Carmelo Barbagallo.

Partendo dal quadro generale della situazione, in Italia - secondo i dati diffusi dal sindacato - sono circa 14 milioni le persone ultra sessantacinquenni: "Nonostante ciò, le pensionate e i pensionati sono ancora tra i cittadini più penalizzati. Anche in questa legge di bilancio non ci sono le risorse per la non autosufficienza, gli investimenti sulla sanità sono insufficienti e a migliaia di pensionati viene tagliata la rivalutazione delle pensioni, circostanza assai grave se pensiamo al costo della vita. Di questo passo - ha spiegato Barbagallo - in dieci anni verranno sottratti ai pensionati ben 36 miliardi di pensione. In Liguria è presente un’inflazione non democratica, ovvero la regione si colloca al primo posto nella classifica nazionale facendo guadagnare a Genova il triste primato del 7,3 per cento rispetto al 7,1 per cento nazionale, con una spesa annuale di 1590 euro in più per nucleo familiare".

A subire il torto più grave, in questo contesto, le donne: “Una sorta di violenza economica che non viene mai evidenziata né tanto meno affrontata dalla politica - spiega Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria -. Il gap pensionistico tra uomini e donne arriva a sfiorare gli 8 mila euro all’anno a causa della discontinuità della carriera delle donne, quindi della loro contribuzione. Eppure sono le stesse donne che si sono prese cura per tutta la vita dei figli e degli anziani, quindi si sono fatte carico delle famiglie italiane”.

La Liguria, in particolare, è una regione a rischio "spegnimento" se si pensa alla demografia, all’inflazione e all’aspettativa di vita. Su più di un milione e mezzo di residenti, sono circa 603mila le pensioni erogate. Insomma, esiste un pensionato ogni abitante e mezzo. A Genova ci sono 102 lavoratori attivi ogni 100 pensionati; a Savona ci sono 99 lavoratori attivi su 100 pensionati, a Imperia 97 lavoratori attivi, su 100 pensionati, alla Spezia esistono 103 lavoratori attivi ogni 100 pensionati.

Sempre in Liguria sono 5.100 le domande pervenute all’Inps tra invalidità civile e legge 104, dato significativo rispetto al resto del nord Italia: “Questo testimonia una volta di più la fragilità del pensionato medio sul territorio, e la necessità di un welfare per anziani sempre più incisivo e più strutturato, ed è quello che stiamo chiedendo alle istituzioni regionali come sindacato confederale da molto tempo – continua Lizzambri –. Gli anziani hanno una forza economica che vale tra il 20 e il 30 per cento del Pil italiano, il maggior patrimonio immobiliare e la maggiore disponibilità finanziaria, insomma i pensionati sono una forza sociale portentosa che non merita solo di essere sfruttata per ciò che può dare, ma di avere piena cittadinanza rispetto al godimento dei servizi. In Liguria circa il 40 per cento delle persone si rivolge alla sanità privata e in questo dato i pensionati sono fortemente presenti. La domanda che ci poniamo è: se il pensionato non ha la capacità economica di ricorrere alla sanità privata, che fine fa? Siamo stanchi di chiedere a perdifiato i servizi socio sanitari del servizio pubblico che ci spettano di diritto. Ormai ci sono tante persone che rinunciano alla prevenzione e alle cure perché non possono permetterselo. Tanto che dal 2019, covid a parte, l’aspettativa di vita è diminuita undici mesi”.