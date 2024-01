Asili nido, alzata la soglia Isee per avere la gratuità

Via libera della Regione alla misura, che, grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 8 milioni di euro, garantirà la gratuità degli asili nido (servizi educativi per la prima infanzia: nidi d'infanzia, centri bambini e bambine, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) alle famiglie con Isee fino a 35mila euro.

Il bando sarà emanato entro il mese di gennaio e le domande potranno essere presentate a partire dal 15 febbraio fino al 31 luglio 2024, solo online, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilando e allegando la documentazione richiesta.

"Questa iniziativa senza precedenti va nella direzione di sostenere i redditi medio-bassi - dichiara il presidente Giovanni Toti -, lasciando nelle tasche delle famiglie i soldi per mandare i figli piccoli all'asilo, non solo le strutture pubbliche o private convenzionate ma anche, per la prima volta, quelle private. È una misura che traguarda diversi obiettivi: supportare le famiglie, abbattendo i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia; migliorare la partecipazione in particolare femminile al mercato del lavoro; consentire a un maggior numero di bambini di accedere ai servizi per la prima infanzia".

"Dopo questa prima annualità - conclude -, replicheremo questa misura anche per il 2024/2025 con uno stanziamento analogo. In una Liguria, che cresce più del resto del Paese in termini di Pil e reddito pro capite non vogliamo lasciare nessuno indietro".

Novità rispetto al passato

aumentano le risorse stanziate, che superano gli 8 milioni di euro;

aumentano i valori dei voucher;

retroattività della misura, per garantire la copertura da settembre 2023 a luglio 2024;

si amplia la platea dei beneficiari grazie all'innalzamento del tetto Isee fino a 35mila euro (del nucleo familiare oppure, in caso di genitori separati, del minorenne);

per la prima volta le famiglie potranno chiedere il contributo anche nel caso in cui il figlio frequenti un nido privato (autorizzato);

le famiglie potranno presentare la domanda anche prima dell'iscrizione del figlio al nido (da effettuare successivamente).

Ammontare contributo

Il contributo riconosciuto alle famiglie per un massimo di undici mensilità sarà fino a 500 euro mensili (in relazione alle spese di frequenza sostenute) in caso di Isee fino a 30mila euro e fino a 300 euro mensili in caso di Isee maggiore di 30mila euro e non superiore a 35mila euro.

Requisiti necessari

Avere un reddito Isee non superiore a 35mila euro (Isee familiare oppure Isee minorenne nel caso di genitori separati)

Essere residenti in Liguria

Avere uno o più figli in età utile (3 mesi – 36 mesi) per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia nell'anno scolastico 2023/2024.

Come si ottiene il contributo

Le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio prossimo e fino al 31 luglio 2024 attraverso la nuova piattaforma ('bandi on line' su filse.it) accessibile attraverso Spid/Carta di identità elettronica. Le famiglie dovranno presentare la domanda esclusivamente online, compilandola in ogni sua parte, allegando i documenti richiesti e firmandola prima dell’invio telematico.

Sarà necessario comunicare anche l'eventuale percepimento del bonus Asili Nido Inps e il valore dello stesso. In fase di presentazione della domanda la famiglia dovrà comunicare l'Isee e il codice fiscale del richiedente (anche la carta di identità in caso di delega).

Una volta ricevuta l'accettazione della domanda, in fase di rendicontazione sarà necessario inviare per via telematica le fatture delle rette pagate con modalità tracciabili.

Call center

Da venerdì 19 gennaio saranno attivi il numero 010 8403257 e la mail nidi@filse.it per rispondere a quesiti e dubbi delle famiglie in vista dell'apertura del bando.