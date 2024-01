Carlo Felice, mini abbonamento e navetta per i residenti della Media Valbisagno

È stato firmato venerdì 12 gennaio l’accordo tra Municipio Media Valbisagno e teatro Carlo Felice che, con il patrocinio del Comune di Genova, consentirà ai residenti di poter usufruire di una scontistica dedicata e di un servizio navetta che da piazzale Fleming - con tappa intermedia a Staglieno - porterà gli abbonanti direttamente in teatro.

Un’iniziativa che prenderà il via sabato 20 gennaio, quando al Carlo Felice andrà in scena “Madama Butterfly” e che sarà replicata il 13 aprile con “La Bohème” e il 16 giugno con “Il barbiere di Siviglia”.

Mini abbonamento: quanto costa e come usufruirne

Gli spettacoli previsti dal mini abbonamento saranno tre:

Madama Butterfly – sabato 20 gennaio 2024 ore 15

La Bohème – sabato 13 aprile 2024 ore 15

Il Barbiere di Siviglia – sabato 15 giugno 2024 ore 15

Il prezzo scontato della minicard, che prevede il posto in terzo settore, è di 90 euro.

Per prenotare occorre inviare una mail all’indirizzoinfo.amicinsieme@gmail.com entro le 12 del 14 gennaio, indicando nome, cognome, indirizzo di residenza delle persone che desiderano acquistare la minicard.

L'obiettivo: replicare l'iniziativa in altri Municipi

"Si tratta di una iniziativa per la quale bisogna ringraziare l’Opera Carlo Felice ma soprattutto il municipio della Media Valbisagno che con l’assessore Villani hanno preso al balzo la possibilità di offrire servizi a livello culturale per la popolazione del territorio - ha detto l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Francesca Corso -. Questa vuole essere una prima puntata che speriamo venga essere replicata in tutti i municipi e come Comune ci poniamo nelle condizioni di coordinare questo lavoro per cui tutti i Municipi possano replicarlo".

"Desidero esprimere gratitudine da parte della Fondazione Carlo Felice - ha aggiunto il sovrintendente del Teatro Carlo Felice Claudio Orazi -, di tutti i suoi lavoratori, l’orchestra, il coro, i tecnici e il personale amministrativo per questa iniziativa che nasce sotto l’auspicio del Comune di Genova e in particolare insieme al Municipio IV della Media Valbisagno e che consentirà la partecipazione a teatro in occasione di tre titoli bellissimi e di farlo nella modalità migliore per lo spettatore: cioè poter salire su un pullman, sedersi a teatro, assistere all’opera insieme a tanti amici, calorosamente applaudire e poi tornare con lo stesso pullman".

"Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al Comune, al mio assessore alla Cultura Angela Villani, all’assessore Francesca Corso e grazie al Teatro Carlo Felice - ha dichiarato il presidente del Municipio IV Media Valbisagno Maurizio Uremassi -. Abbiamo messo in opera un progetto che consentirà ai cittadini della Valbisagno di seguire tre bellissime opere: li andremo a prendere e li porteremo direttamente a teatro. È un’iniziativa bellissima e importante che avvicina i cittadini della Valbisano al teatro, in attesa che siano completato il Nuovo Cinema Teatro Nazionale, i cui lavori inizieranno quest’anno".

"Sono molto orgogliosa - ha concluso l’assessore alla Cultura del Municipio Angela Villani - di presentare questa bellissima iniziativa. È stato un percorso che ho effettuato direttamente insieme al Teatro, facendo seguito a una loro richiesta arrivata ai municipi. Io l’ho accolta e l’ho ampliata di ulteriori richieste che, gentilmente, il Carlo Felice ha accolto".