VIDEO | Lo spettacolare passaggio delle gru: più di 10mila in appena due ore

Tutti con il naso all'insù, nella zona del Parco del Beigua, per godersi il passaggio delle gru proprio in questi giorni. Centinaia, come sempre, le segnalazioni delle persone che sui social utilizzano l'hashtag #GruNelBeigua, come richiesto anche dallo stesso ente parco, per poter tracciare il percorso e gli avvistamenti di questi bellissimi animali.

In particolare venerdì 23 febbraio il geoparco Unesco ha conteggiato più di 10mila volatili in circa 50 stormi diversi in appena due ore e mezzo, tra le 16 e le 18,30. Un ultimo passaggio tardivo poi è stato segnalato ancora nella notte, alle 1,30 circa.

Una giornata che, per il gran numero di avvistamenti, è seconda solo al passaggio record del 20 febbraio 2022: due anni fa, informa il parco, ne erano stati contati 10.500 in tre ore.

Qui il video di uno dei passaggi dei giorni scorsi (Fb@Parco Beigua):

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La migrazione delle gru

Tra febbraio e marzo, e poi anche nel tardo autunno, la Liguria è infatti interessata dal passaggio migratorio delle gru che volano verso l'area del Baltico per la stagione calda: un fenomeno che negli ultimi anni ha registrato un netto incremento di osservazioni, sia come numero di individui sia come segnalazioni complessive. La rotta di migrazione interessa soprattutto la Liguria occidentale, compresa la Zona di Protezione Speciale Beigua-Turchino, già nota per il passaggio dei bianconi e di altri rapaci diurni.

E sono tanti i genovesi che, ogni anno, si divertono a riconoscere e a immortalare il passaggio di questi animali dal volo maestoso, caratterizzato da movimenti lenti e potenti con le ali piatte ben distese, e con il collo e le zampe visibilmente protesi.

In volo gli stormi si muovono nelle famose formazioni a V o per linee oblique; ci si accorge del loro passaggio anche per i versi e i frequenti richiami di volo. Come testimoniano gli ultimi avvistamenti, le gru possono essere osservate in volo sia durante il giorno sia udite nel corso della notte, essendo uccelli migratori attivi nell'arco delle ventiquattro ore.