VIDEO | La "fabbrica dei sogni": i volontari che tramandano l'antica arte dei carri di Carnevale

Si ritrovano di sera in un capannone della zona industriale per dare vita ai sogni dei più piccoli e preparare i carri di Carnevale con polistirolo, cartapesta, vernice e tanta inventiva. Sono i volontari del comitato Carnevale dei Ragazzi di Arenzano che portano avanti una tradizione di quasi cinquant'anni, riuscendo a coinvolgere anche nuove leve per regalare un sorriso, per un giorno, a grandi e piccini. Quest'anno i protagonisti dei carri, che sfileranno domenica 11 febbraio (o quella successiva, in caso di maltempo), saranno Harry Potter, Barbie, Coco, Rapunzel, Peter Pan, Super Mario e tanti altri: per realizzarli, dalle forme ai marchingegni che consentono ai personaggi di muoversi, i volontari si riuniscono da settembre, inizialmente poche volte la settimana e poi, man mano che si avvicina l'appuntamento, quasi tutte le sere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra scultura, falegnameria, pittura e meccanica, i volontari sfoderano capacità da veri e propri artigiani, segreti tramandati nel tempo dalle anime del gruppo - tra Ino Caviglia, presente fin dalle prime edizioni, o la più giovane Sara Novelli - e da tutelare con attenzione soprattutto in questi ultimi anni in cui gli antichi mestieri vanno perdendosi.

Un lavoro prezioso a cui collaborano anche le aziende della zona industriale che spesso regalano cartone, polistirolo e altro materiale che non usano più, dando vita a una catena di riciclo. Il resto viene acquistato anche grazie a un contributo del Comune per il comitato che tiene viva la tradizione.

Un gruppo senza tempo con nonni e nipoti

Anche il comitato nel tempo ha perso volontari, ma riesce ancora a tenere duro con una trentina di iscritti che si incontrano a rotazione, garantendo nel periodo più vicino al Carnevale una dozzina di persone al lavoro ogni sera. E diverse nuove leve, alcune delle quali anche molto giovani, permettendo a nonni e nipoti di lavorare insieme.

La molla che muove questi appassionati è la voglia di migliorarsi sempre: "Cerchiamo di fare del nostro meglio inventandoci ogni anno qualcosa di nuovo - racconta Vilmo Cartasegna, uno dei volontari - e soprattutto di divertirci, anche se si lavora per regalare il divertimento soprattutto agli altri".

Spesso si parte dai disegni dei personaggi e poi ci si lascia guidare dalla fantasia: è il caso del carro di Peter Pan, partito con un Big Ben di Londra di cartone e sviluppatosi grazie all'ispirazione degli artisti. Ma per raggiungere un buon risultato ci vuole tempo e pazienza: solo per Miguel, il protagonsita del film Disney "Coco", è stato necessario il lavoro di un mese impiegando per la prima volta il lattice per realizzare il viso, e poi ingegnandosi per la parte meccanica che lo consentirà di muoversi suonando la chitarra, camminando e guardando in giro, manovrato da un volontario che sarà a sua volta travestito per rendere meglio l'effetto.

Tra i volontari non manca chi ha iniziato per i propri bambini, decidendo poi di continuare: "Sono entrato nel gruppo 24 anni fa - commenta un volontario intento a scolpire la sagoma di Willy il coyote nel polistirolo - quando mio figlio andava all'asilo. Poi ho scoperto di avere un talento particolare per la scultura e mi sono appassionato, dunque da anni ormai vengo qui e mi occupo in particolare di modellare il volto dei personaggi. Mio figlio nel frattempo è cresciuto ma questo gruppo non lo lascio, siamo affiatati e ci divertiamo molto".

Che fine fanno i carri dopo il Carnevale?

Non manca la malinconia quando, dopo il Carnevale, il compito dei carri è esaurito e il materiale viene quasi interamente distrutto per essere riutilizzato: "Ma d'altronde - concludono i volontari - il bello dei carri è proprio di poterli ammirare per un periodo limitato. Dopo restano le fotografie che in tanti ci scattano e la certezza che il divertimento si replicherà l'anno prossimo". Non tutto però subisce questa sorte: alcuni pezzi vengono conservati un po' per affetto, e un po' per essere utilizzati anche in occasione di altre manifestazioni organizzate dal comitato come la giornata dedicata al Far West e il carnevale estivo. Non mancano poi strutture che vengono conservate per trovare una nuova magia, come la torre del Signore degli Anelli che è diventata la base per il castello delle favole o, in questo caso, di Hogwarts, la scuola di Harry Potter.

Il Carnevale ad Arenzano - arrivato alla quarantaseiseima edizione - si riempie solitamente di gruppi di genitori e bambini che si travestono e organizzano balletti e piccoli spettacoli, chiedendo ai volontari il tema dei carri di ogni anno, animando la festa: "Ma - ricordano i volontari - per rispettare tutto l'enorme lavoro che c'è dietro chiediamo di non usare la schiuma che rovina i carri. Il resto, dai coriandoli alle stelle filanti, è benvenuto".