VIDEO | Sala scommesse a fuoco: paura nella notte

Paura nella notte tra domenica e lunedì, quando si è sviluppato un incendio all'interno di una sala scommesse a Pontedecimo.

È successo nel locale che si affaccia su piazza Arimondi con ingresso da via Paolo Anfossi verso mezzanotte e mezza. Da una prima ricostruzione la sala, situata sopra un ristorante, avrebbe preso fuoco a causa di un corto circuito del quadro elettrico nel ripostiglio, ma sul caso indagano le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Bolzaneto e una dalla sede centrale con il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile. Mentre una è entrata dalla porta principale, l'altra ha rotto le finestre sul retro per far uscire il fumo.

I pompieri hanno lavorato fino alle 4 del mattino circa per spegnere le fiamme, mentre la polizia locale si è occupata del traffico. Per fortuna non si registrano feriti né intossicati e nella sala sono limitati i danni da incendio ma ingenti quelli creati dal fumo.