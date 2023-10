VIDEO | "Blanca 2" pronta al debutto su Rai Uno: a giorni la messa in onda

Sta per finire il conto alla rovescia per il debutto della seconda stagione di "Blanca", la serie tv Rai prodotta da Lux Vide ambientata a Genova: le avventure della consulente ipovedente della polizia tornano giovedì 5 ottobre alle 21,30 su Rai Uno.

E proprio in questi giorni, dopo il primo trailer, è uscito anche il secondo che rivela nuovi dettagli della serie tv che vede, tra i protagonisti, anche il genovese Enzo Paci impegnato con le riprese del film su Paolo Villaggio.

Innanzitutto ritroviamo Blanca, interpretata dall'attrice Maria Chiara Giannetta, con i suoi compagni di avventura: la fedele Linneo, l'ispettore Liguori e anche Sebastiano (che all'inizio della serie tv si faceva chiamare Nanni per ingannare la protagonista). Proprio da quest'ultimo arriva una dichiarazione d'amore: "Dovevo ucciderti - dice nel trailer, rivolto a Blanca - e invece mi sono innamorato di te". Chi, tra lui e Liguori, riuscirà a conquistare il cuore della consulente?

E poi non mancherà la piccola Lucia (nella serie tv figlia di un personaggio interpretato da Antonio Ornano) diventata amica di Blanca nella prima stagione, a metterla in guardia da un pericolo: "Quello vuole colpire tutti i poliziotti". Anche l'ispettore Liguori cercherà di mettere in guardia la consulente, ricevendo un secco: "So badare a me stessa".

Per capire a cosa Blanca andrà incontro non resterà che guardare la serie tv con i suoi scenari ancora una volta familiari a tutti i genovesi.

La prima stagione di "Blanca" e il successo della serie tv

"Blanca" nella sua prima stagione era stata molto seguita nella nostra regione ma non solo. Tante le persone che, dopo averla vista, hanno voluto visitare la Liguria: "C'è stata una grande risposta da parte del pubblico in occasione della prima stagione - aveva detto Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission a GenovaToday - sicuramente in termine di share perché 'Blanca' è stato record nazionale con oltre 6 milioni di telespettatori, battendo anche programmi come il Grande Fratello. Ma poi anche in termini di affetto nei confronti del nostro territorio, abbiamo ricevuto per mesi centinaia di mail e di telefonate di persone che chiedevano di conoscere le location della serie tv perchè erano rimaste molto colpite".

"Blanca" è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri.