VIDEO | Il trailer di 'Blanca 2': quando andrà in onda la prima puntata su Rai Uno

Le riprese per la seconda stagione di 'Blanca' in Liguria erano iniziate nei primi mesi del 2023, a ottobre rivedremo le avventure della detective sul piccolo schermo

"Dai, sbrigati che ci sono 30 ore di intercettazioni da sbobinare, così puoi usare il tuo decoupage (anziché décodage, ndr)": la prima voce che si sente è dell'attore genovese Enzo Paci nei panni del commissario Bacigalupo. Così si apre il trailer della seconda stagione di 'Blanca', la serie tv ambientata a Genova in arrivo su Rai Uno dal 5 ottobre 2023, in prima serata.

La trama e gli attori della seconda stagione

Nelle prime immagini - mostrate oggi, mercoledì 26 luglio, a una platea di oltre 700 ragazzi del Giffoni Film Festival - si vede la detective ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta, che torna con la fedele Linneo (e nuovi impermeabili colorati) a indagare per le strade di Genova e non solo insieme all'ispettore Liguori interpretato da Giuseppe Zeno, che avrà a che fare con una nuova fiamma venuta dal passato. Non mancheranno Enzo Paci, come già scritto, e Pierpaolo Spollon nei panni di Sebastiano che, all'inizio della serie tv, si faceva chiamare Nanni per ingannare la protagonista. Nel corso della storia, nuovi pericoli e minacce.

In questa nuova stagione Blanca, diventata consulente della polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare nuove e difficili sfide. Alle indagini si intrecciano le vicissitudini della vita privata della detective circondata dagli amati compagni di avventura tra cui anche Lucia, che avrà un ruolo importante, l’amica Stella e altri.

Non mancheranno personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato.

Il successo della prima stagione

La prima stagione di 'Blanca' era stata molto seguita nella nostra regione ma non solo. Tante le persone che, dopo averla vista, hanno voluto visitare la Liguria: "C'è stata una grande risposta da parte del pubblico in occasione della prima stagione - aveva detto Cristina Bolla, presidente Genova Liguria Film Commission a GenovaToday - sicuramente in termine di share perché 'Blanca' è stato record nazionale con oltre 6 milioni di telespettatori, battendo anche programmi come il Grande Fratello. Ma poi anche in termini di affetto nei confronti del nostro territorio, abbiamo ricevuto per mesi centinaia di mail e di telefonate di persone che chiedevano di conoscere le location della serie tv perchè erano rimaste molto colpite".

'Blanca' è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri.

Video@Rai 1