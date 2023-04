"Blanca 2", ultimo giorno di riprese per Enzo Paci (il commissario Bacigalupo)

Si avvicina la fine delle riprese di "Blanca 2", la seconda stagione dell'amata serie tv Rai ambientata a Genova. Ad aver concluso il lavoro, sul set, è l'attore genovese Enzo Paci, che ieri ha postato una foto su Facebook spiegando che, dopo 21 settimane, per il commissario Bacigalupo (il suo personaggio) è arrivato l'ultimo giorno. Il tutto per la gioia dei fan, che sperano di poter vedere la seconda stagione quanto prima in televisione.

La serie tv racconta le avventure di una detective ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta, accompagnata dalla fedele cagnolona guida Linneo e dai suoi colleghi, tra cui l'affascinante ispettore Michele Liguori (interpretato da Giuseppe Zeno) e il commissario Bacigalupo, bisbetico ma dal cuore buono. Dopo l'inizio delle riprese a Roma, a gennaio il set si è spostato in Liguria tornando nel centro di Genova, in provincia e specialmente a Camogli, dove il personaggio di Blanca vive in un appartamento affacciato sul lungomare.