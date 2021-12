Dove si trova la casa di Blanca, protagonista della serie tv di Rai Uno

Si è conclusa martedì 21 dicembre su Rai Uno la serie tv "Blanca" (arriverà la seconda stagione?), e sono moltissimi i genovesi che hanno apprezzato questa produzione, divertendosi a riconoscere le location: il nuovo ponte San Giorgio, il porto di Genova e il suo centro storico, la cremagliera di Granarolo, castello d'Albertis, Voltri, Vesima, i murali di Certosa, Nervi, e poi Camogli, Arenzano, Santa Margherita Ligure e tante altre.

Ma non sono solo i genovesi ovviamente ad aver seguito le avventure di Blanca, stagista cieca che lavora in polizia risolvendo complicati casi di omicidio aiutandosi con gli altri sensi più sviluppati e avvicinandosi sempre più al bell'ispettore Liguori. Ci sono anche tante persone che, non essendo di Genova, si chiedono dove sia stata girata la serie tv e in particolare in quale quartiere si trova la casa di Blanca: un bellissimo borgo marinaro con le tipiche casette liguri colorate e attaccate. La ragazza vive da sola con il suo cane guida Linneo in un appartamento affacciato proprio sul mare.

Pur essendo portati nella serie tv a pensare che si tratti di un quartiere di Genova (non manca chi ha ipotizzato Boccadasse), non è così: si tratta dello splendido borgo di Camogli, poco più di cinquemila abitanti, noto per il suo porticciolo e per il suo lungomare con i palazzi variopinti. Un vero paesaggio da cartolina.

Camogli si trova a mezz'ora di auto da Genova, (poco più di 20 km), occupa la vallata a ponente del monte di Portofino, si affaccia sul Golfo Paradiso ed è qui, sul lungomare, che Blanca ha la casa, passeggia sotto la pioggia e ritrova Linneo dopo averla vista sparire in un bosco.

