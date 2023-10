A Genova iniziano le riprese per il film su Paolo Villaggio: location e strade chiuse

Tutto pronto a Genova per l'avvio delle riprese cinematografiche di "Come è umano lui", il film tv su Paolo Villaggio interpretato dall'attore genovese Enzo Paci. Si tratta di un lungometraggio prodotto per Rai da Oceans Productions con un titolo che richiama una delle frasi iconiche del mitico ragionier Ugo Fantozzi. Lunedì 2 ottobre 2023 sono scattati i primi divieti di sosta e di transito pedonale nella zona di Boccadasse, dove è presente la polizia locale e dove, nel pomeriggio, si gireranno alcune scene. Il film è diretto da Dido Castelli e Luca Manfredi, con la collaborazione alla sceneggiatura Elisabetta e Piero Villaggio. Qui la trama del film.

Riprese film Paolo Villaggio: blocco traffico e strade chiuse

Con apposita ordinanza sono state stabilite alcune chiusure al transito pedonale mentre in altre vie limitrofe al borgo di Boccadasse sono scattati i divieti di sosta, ecco il quadro completo della situazione per i prossimi giorni.

Stop al traffico pedonale

Dalle ore 15 di lunedì 2 ottobre alle ore 3 di martedì 3 ottobre, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito pedonale in via della Casa, nel tratto compreso tra il civico 5A e piazza Nettuno. Dalle ore 7 alle 20 di mercoledì 11 ottobre 2023, invece, tra il Belvedere Edoardo Firpo (lo spiazzo che si affaccia sul borgo, nella zona della chiesa) e piazza Nettuno nel tratto compreso tra i civici 13-4.

Divieto di sosta con rimozione forzata

Divieto di sosta, con rimozione forzata, invece nelle seguenti vie. Esclusi, ovviamente, i mezzi della produzione.

Dalle ore 8 di lunedì 2 ottobre alle ore 3 di martedì 3 ottobre (e comunque sino a cessate esigenze) e dalle ore 23:59 di martedì 10 ottobre alle ore 22 di mercoledì 11 ottobre e comunque sino a cessate esigenze:

In via Fausto Beretta, lato mare, nel tratto compreso tra via Boccadasse e via Arnaldo da Brescia.

In via Boccadasse lato levante nel tratto compreso tra via Fausto Beretta e il civico 60r.

In via Boccadasse lato ponente nel tratto compreso tra il civico 10r e il palo P.I. S30.

Dalle ore 8 di lunedì 2 ottobre alle ore 3 di martedì 3 ottobre, dalle ore 8 di giovedì 5 ottobre alle ore 22 di sabato 7 e dalle ore 23:59 di martedì 10 ottobre alle 22 di mercoledì 11 ottobre e comunque sino a cessate esigenze:

• In via Giacomo Medici del Vascello lato ponente nel tratto compreso tra civico 4 e intersezione con corso Italia;

Dalle ore 8 di giovedì 5 ottobre alle ore 22 di sabato 7 ottobre e comunque sino a cessate esigenze:

In corso Italia lato mare del controviale lato monte nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Campanella.

In corso Italia lato mare nell’area di sosta riservati ai motocicli a fronte del civico 28 e a fronte di via Giovanni Bovio.

In via Giovanni Bovio lato ponente nel tratto compreso tra il civico 6r e l’intersezione con corso Italia.

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento.