Anche la Liguria fa festa per Luna Rossa

La vela super tecnologica dello scafo italiano viene prodotta in uno stabilimento di Carasco e a bordo ci sono due liguri

Anche la Liguria esulta per Luna Rossa, che ha vinto la Prada Cup, conquistando dopo 21 anni l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. La vela super tecnologica dello scafo italiano viene prodotta in uno stabilimento di Carasco e a bordo ci sono due liguri, Pietro Sibello di Alassio ed Enrico Voltolini di Lerici.

Ad Auckland, l'AC75 di Patrizio Bertelli ha dominato anche le ultime due regate contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7-1 nella serie. La finale di coppa America si terrà dal 6 al 15 marzo prossimo, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki.

Luna Rossa accede così al 36esimo Match dell'America's Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo, mai vinto dall'Italia, dopo aver battuto nettamente una Britannia di Ineos Team Uk, la barca presentata dal Royal Yacht Squadron di Cowes, uno dei templi della vela. Luna Rossa è lo sfidante per la seconda volta nella storia della grande regata: era già successo nel 2000 proprio a Auckland quando la barca italiana si era meritata il soprannome di Silver Bullet.