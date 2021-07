A Genova le finali nazionali del campionato di calcio amputati, in palio lo scudetto

Saranno oltre 50 gli atleti provenienti da diverse parti d’Italia che venerdì 9 e sabato 10 luglio parteciperanno a Genova alla fase finale del Campionato Italiano di Calcio Amputati. L’evento con il supporto e il patrocinio di Regione Liguria e il patrocinio del Comune di Genova è l'ultima tappa della rassegna nazionale, co-organizzata insieme alla società locale ‘Levante C Pegliese’ e chiude la stagione calcistica riservata ai club con l’assegnazione dello scudetto 2021.

L’evento si svolge sotto l’egida della Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali e del Comitato Italiano Paralimpico. Il Vicenza Calcio Amputato è in testa alla classifica provvisoria e ha tutte le carte in regola per potersi aggiudicare il tricolore per il secondo anno consecutivo. La vera rivale è la Nuova Montelabbate, vincitrice nel 2019, l’unica in grado di mettere i bastoni tra le ruote alla doppietta della formazione veneta.

Le partite, ospitate dal Campo Sportivo Sandro Pertini, che per l’occasione sarà aperto al 25% della capienza spettatori, cominceranno venerdì alle 19 con l’impegno della squadra di casa contro la Fabrizio Miccoli e si chiuderanno sabato alle 19 con la sfida Vicenza-Montelabbate che decreterà il verdetto finale.

Ad assistere agli incontri ci sarà lo staff tecnico nazionale guidato dal CT Renzo Vergnani, che proprio dopo la tappa di Genova, farà le sue valutazioni per le convocazioni in vista della partecipazione dell’Italia agli Europei di Cracovia (12-21 settembre). Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES.

Programma partite

Venerdì 9 luglio: ore 19 Levante C. Pegliese-Nuova Montelabbate; ore 20 Fabrizio Miccoli-Vicenza Calcio Amputati

Sabato 10 luglio: ore 18 Levante C. Pegliese-Fabrizio Miccoli; ore 19 Nuova Montelabbate-Vicenza Calcio Amputati; ore 20:10 premiazioni.

Classifica provvisoria