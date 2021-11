Cus Genova, i risultati del weekend: ragazzi del rugby sconfitti al Carlini-Bollesan

Passi avanti nel weekend per le compagini biancorosse ma sconfitte per il Cus Rugby contro l'Alghero in Serie A e per il Cus Volley contro l'Alto Canavese in Serie B. Pareggio in trasferta per il Cus Hockey contro l'Hc Pistoia in Serie B. Sconfitta in Coppa Raffo per 2-1 e vittoria in Coppa Wingfield per 3-1 da parte dei due team del Cus Tennis.

Rugby

È ritornato ufficialmente il grande rugby allo Stadio Carlini-Bollesan, per la prima volta da quando lo stadio è stato intitolato alla leggenda biancorossa e azzurra della palla ovale. Dopo due trasferte consecutive è arrivato il momento della prima sfida casalinga per gli uomini di Sandri e Bernardini, impegnati contro l'Alghero tra le mura amiche genovesi. Una sfida che ha sorriso ai sardi, capaci di espugnare Genova per 18-22. Prestazione comunque in crescita da parte dei Biancorossi rispetto alle sfide contro i Centurioni e contro il Biella, con un gruppo molto giovane che sta piano piano trovando la quadra grazie ai dettami tattici dei due tecnici.

Pallavolo

Sconfitta per il Cus Volley nel campionato nazionale di Serie B, superato a Cuorgnè dall'Alto Canavese per 3-1. Passi avanti in casa biancorossa in una sfida simile a quella disputata la settimana scorsa al Palacus contro il Chieri, con i Galletti di Nando Mancini che partono bene vincendo il primo set e ben interpretando le indicazioni tecniche della panchina. Grinta e convinzione fanno chiudere il primo parziale 25-18. Ma al cambio campo qualcosa si inceppa e la squadra perde ritmo e lucidità. Gli avversari, attualmente a punteggio pieno, fanno così loro i tre set successivi.

Hockey

Pareggio per il Cus Hockey in Serie B, ottenuto in trasferta contro l'Hc Pistoia con il risultato di 2-2. I ragazzi di Franco Ferrero si presentano con soli 13 effettivi causa infortuni, indisponibilità tra le quali quella di bomber Tollini, fermato dall'influenza. Nonostante il pressing cussino sono i toscani i primi a passare in vantaggio grazie a un goal su corto, raggiunti verso la fine del primo tempo dal sempreverde Cervetto, abile a concludere una bella azione corale.

Nel secondo tempo però passa nuovamente in vantaggio il Pistoia con una bella deviazione in aria di un tiro da fuori, a cui risponde poco dopo Schirru su corto a riportare il punteggio in parità. Nonostante il forcing finale genovese, il quale porta a diverse conclusioni verso la porta avversaria, il punteggio non si sblocca più.

Tennis

Nel weekend impegnati i due team del Cus Tennis di Coppa Raffo e Coppa Wingfield. Per quanto riguarda la prima competizione è arrivata la terza sconfitta, sempre per 2-1, contro il Circolo Tennis Spezia. Vittoria per Tedone, sconfitte per Polverosi nel singolo e per la coppia Tedone-Paolillo nel doppio. Per quanto riguarda la Wingfield è arrivata una vittoria per 3-1 contro il Pieve Ligure. Vittorie nei singoli da parte di Fielding e Lucentini e nel doppio da parte del tandem Fielding-Coppola. Sconfitta invece per Saettone-Lucentini.