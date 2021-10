Cus Genova, i risultati del weekend: seconda vittoria consecutiva nel basket

Weekend agrodolce per i colori biancorossi del Cus. Vittoria per il Cus Basket in Serie C Silver nel derby contro l'Auxilium. Sconfitte per il Cus Volley in Serie B contro il Chieri e per il Cus Rugby in Serie A contro il Biella. Vittoria in Coppa Bonici e sconfitta in Coppa Corradi per il Cus Tennis, con Marelli seconda in settimana al Torneo Open femminile del Golf e Tennis Rapallo.

Rugby

Trasferta amara per il Cus Rugby nel campionato nazionale di Serie A. Dopo la sconfitta all'esordio contro i Centurioni per il team di Sandri e Bernardini arriva infatti una sconfitta contro il Biella Rugby Club con il risultato di 45-12.

Pallavolo

Sconfitta contro il Chieri all'esordio casalingo per il Cus Volley di Nando Mancini nel campionato nazionale di Serie B. Nel primo set i Biancorossi si dimostrano in partita, con Bellini e Poggio a spingere forte sull'acceleratore. Il parziale di 25-12 è lo specchio dell'andamento del parziale. Ma al rientro in campo i ragazzi di Chieri prendono le misure del Palacus e impongono il loro gioco con i Galletti che, seppur avanti in varie frazioni dei set, non riescono mai a trovare il guizzo giusto per portare a casa il risultato nonostante alcuni buoni ingressi dalla panchina come quello di Alessandrini. Chieri alza il livello soprattutto in attacco dove il muro biancorosso non è più efficace come nel primo set.

CUS VOLLEY vs CHIERI 1-3 (25-1; 20-25; 21-25; 22-25)

Pallacanestro

Seconda vittoria consecutiva per il Cus Basket in Serie C Silver. Dopo il successo nel derby con il My Basket tra le mura amiche del Palacus è arrivato infatti un successo contro l'Auxilium di coach Pezzi. Una sfida per niente facile, contro un'avversaria ostica, capace di chiudere il primo tempo sul risultato di 31-40. Nella ripresa ottima risposta degli Universitari, capaci di rimontare punto su punto fino a chiudere la contesa sul 68-64.

CUS GENOVA vs AUXILIUM 68-64 (19-14; 31-40; 49-50)

CUS GENOVA: Vallefuoco 18, Camperi ne, Pampuro 3, Dufour 11, Sommariva 12, Ferraro 7, Falco ne, Casucci 2, Grandeaux ne, Pasqualetto, Franconi, Bilamour 15. Coach: Pansolin.

AUXILIUM: Pedemonte 5, Schenone ne, Croce 7, Godani ne, Carrara, Costacurta 17, Grossi, Castello 16, Prekperaj 12, Bianco 7. Coach: Pezzi.

Tennis

Vittoria per 2-1 in Coppa Bonici per il team del Cus Tennis, ottenuta contro il Tc Pegli. Vittoria per Paiardi con un 7-5 6-3, sconfitta per Marelli in singolo ma punto decisivo per la stessa Miriana in doppio con Costa. Un successo importante per il prosieguo della competizione. In Coppa Corradi arriva invece una sconfitta per 2-1 contro il Finale Ligure. Masé e Papalia vengono superate nei rispettivi singoli, seguite invece dal successo nel doppio da parte di Damiani e della stessa Masé per 7-6 6-1. In settimana si è anche svolto il Torneo Open femminile al Circolo Golf e Tennis Rapallo. Un torneo in cui ha ben figurato la nostra Miriana Marelli, giunta al secondo posto grazie a una super prestazione in semifinale, cedendo solo all'ultimo atto contro la sarda Massetti.

Questo il commento di Miriana al termine del torneo: "La semifinale è stata una battaglia in cui sono riuscita ad avere la meglio per 7-6 7-5 contro Lucia Gaio del Park Genova. In finale ho giocato contro Massetti, classifica 2.6, contro cui ho perso 6-4 6-3. Sono contenta del secondo posto pur non avendo comunque giocato la mia miglior partita. Questo torneo si giocava sulla terra, non la mia superficie preferita. Ma gli impegni non sono finiti visto che la settimana prossima parteciperò all'ultimo torneo della stagione, a Monza sul veloce".