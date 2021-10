Cus Genova, esordio amaro per i ragazzi del basket

Squadre di basket e hockey del Cus Genova in campo nel weekend appena trascorso. Sconfitta per il giovanissimo Cus Basket all'esordio in Serie C Silver contro Cogoleto. Vittoria contro Hockey Club 1980 e sconfitta contro Hockey Club Savona al Campo Arnaldi nel Primo Round di Coppa Italia per il Cus Hockey.

Pallacanestro

Comincia con una sconfitta il cammino del Cus Basket in Serie C Silver. Avversario di giornata era l'insidioso Cogoleto di coach Pollari, capace di creare un divario già nel primo quarto contro la giovanissima compagine biancorossa: parziale di 10-26 nel primo quarto, 23-32 all'intervallo lungo. Gli Sgrunters amministrano così il vantaggio fino a fine partita, con il Cus che non riesce ad accorciare. Cogoleto supera così Dufour e compagni con il risultato di 46-60.

SERIE C SILVER

CUS GENOVA vs COGOLETO 46-60 (10-26; 23-32; 29-45)

CUS GENOVA: Vallefuoco 8, Pampuro, Dufour 6, Sommariva 6, Ferraro 8, Falco, Casucci 2, Grandeaux, Pasqualetto, Franconi 3, Bilamour 13. Coach: Pansolin.

COGOLETO: Patrone, Ismailisufaj 2, Gallo 6, Bruzzone C. 19, Anania ne, Bontempi 6, Ciarlo 7, Pelegi 11, Fazio 9, Bruzzone F. ne, Boschetti, Salomone. Coach: Pollari.

Hockey

Il Cus Hockey di Franco Ferrero era impegnato al Campo Arnaldi nel Primo Round di Coppa Italia. Contro Genova Hockey 1980 è arrivata una vittoria per 7-2 che ha permesso ai Biancorossi di disputare la seconda sfida, in cui inevce sono stati superati per 5-2 dall'Hockey Club Savona. Nella prima sfida inizio sprint dei Cussini che nei primi 7 minuti si portano già in vantaggio di due reti. Dopodiché, complice forse un po' di rilassatezza, subiscono la rimonta avversaria che accorcia segnando un gol prima dello scadere del secondo quarto. A inizio terzo quarto ci pensa poi Tollini con due goal in rapida successione, il primo su corner corto, a mettere a sicuro il risultato. A fine partita, con le squadre lunghe, il Cus allunga fino al 7-2 finale. Nella seconda sfida, complici le tante assenze e la stanchezza dovuta al match mattutino, i Biancorossi faticano a entrare in partita. È la doppietta di bomber Tollini a rendere un po' meno amaro il risultato. Nota positiva la presenza ormai fissa in squadra di molti "millenial" con due soli Over 30.